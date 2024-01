Cantor caxiense lança nova música: 'Espero está ON' - Divulgação

Cantor caxiense lança nova música: 'Espero está ON'Divulgação

Publicado 26/01/2024 21:07

Duque de Caxias - O cantor, compositor, violonista e produtor Léo Gama lançou uma nova música: “Espero Tá ON”. A canção está nas principais plataformas digitais e vem conquistando seguidores em vários países. Com mais de 25 anos de carreira, quatro álbuns gravados e inúmeras apresentações, Léo criou um estilo próprio de tocar e cantar, inspirado em grandes nomes nacionais e internacionais do pop, funk e do soul.

O caxiense relata na nova música aspectos da sua trajetória de vida e artística: momentos em que a música brasileira o abraçou, tudo está nessa nova tour chamada “ON”.



"2024 será um ano cheio de transformações e espero estar ON”, brinca.



Em 2019, o caxiense gravou seu primeiro DVD, que chamou de “Momentos”, no Teatro Sesi Firjan em Duque de Caxias.