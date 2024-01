Inscrições para vagas gratuitas da Escola Firjan SESI são prorrogadas até domingo - Divulgação

Publicado 26/01/2024 21:15

Escola Firjan SESI. Dessas ofertas, 159 são para a escola de Duque de Caxias. Até este domingo (28/1), os estudantes com idade entre 6 e 14 anos podem se candidatar por meio do site da Escola Firjan SESI. O edital completo está disponível no Duque de Caxias - Pela Baixada Fluminense são ofertadas 201 vagas gratuitas para o primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental da. Dessas ofertas, 159 são para a escola de Duque de Caxias. Até este domingo (28/1), os estudantes com idade entre 6 e 14 anos podem se candidatar por meio do site da Escola Firjan SESI. O edital completo está disponível no link

Os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição, conforme estabelecido no edital, em cumprimento ao Regulamento do SESI. Os estudantes serão selecionados por meio de sorteio público, em 30/01, transmitido ao vivo, às 10h, no site da escola http://www.escolafirjansesi.com.br/vagasgratuitas. A matrícula dos selecionados deverá ser feita presencialmente na escola escolhida, de 31/01 a 05/02. O início das aulas está previsto para 06/02.

“A Escola Firjan SESI tem todas as condições de fazer uma entrega de grande valor e impacto para a indústria e para a sociedade. A cada ano os editais têm sido mais procurados pela sociedade. É um reflexo da qualidade do que vem sendo ofertado. Importante se inscrever rápido porque as inscrições são limitadas”, aconselha Vinícius Mano, gerente de Educação Básica da Firjan SESI.

Ensino Fundamental Firjan SESI

A Escola Firjan SESI busca formar pessoas, numa concepção humanística e personalizada, de maneira a participar na sociedade como cidadão pleno, ativo e transformador.

No Ensino Fundamental – 1ª Etapa, do 1º ao 5º ano, além das disciplinas do Currículo Nacional Comum, são oferecidas disciplinas diversificadas, para tornar o processo educativo ainda mais completo.

No Ensino Fundamental – 2ª Etapa, do 6º ao 9º ano, além das disciplinas do Currículo Nacional Comum, os estudantes recebem aulas de robótica e Cultura Maker. Nesta etapa, as disciplinas são focadas em desenvolver competências como a criticidade, a colaboração, a capacidade de resolver problemas, a lógica de programação e a criatividade, temas que serão fundamentais no futuro. Os alunos começam a se preparar para a transição para o Ensino Médio com Curso Técnico. A partir do 8º ano são intensificadas as aulas de língua portuguesa e matemática. No 9º ano há um desdobramento de ciências em física, química e biologia.

Mais informações também podem ser obtidas no edital disponível em http://www.escolafirjansesi.com.br/vagasgratuitas ou através do telefone 0800 0231 231.