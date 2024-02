Doutores da Alegria leva cultura gratuita a hospital em Caxias - Divulgação

Doutores da Alegria leva cultura gratuita a hospital em CaxiasDivulgação

Publicado 31/01/2024 21:16

Duque de Caxias - Colorindo as ruas da cidade desde o último fim de semana, blocos carnavalescos sinalizam que a folia já toma conta da cidade anunciando a chegada da festa de Momo. Para Doutores da Alegria, é tempo de levar este sentimento também para o ambiente hospitalar por meio das apresentações realizadas no projeto Plateias Hospitalares.



Com um trabalho consistente em todo o Brasil, Doutores da Alegria atua no Rio de Janeiro desde 2009 levando cultura gratuita aos hospitais da rede pública do município e região metropolitana do Estado. No Plateias Hospitalares, a agenda regular contempla diferentes tipos de espetáculos que vão desde contação de histórias a apresentações teatrais adaptadas ao ambiente hospitalar e, para fevereiro, a entidade preparou, o Cortejo Carnavalesco, que será apresentado pela Orquesta Circônica, grupo teatral que foi um dos selecionados via edital realizado pela organização sem fins lucrativos.



As apresentações acontecem até o dia 08 de fevereiro, sempre às 14h, tendo a trupe de atores interagindo com pacientes, familiares, médicos, funcionários e colaboradores dos hospitais, remontando os antigos carnavais com marchinhas e muita animação. Confira a agenda em Caxias:

08.02 (quinta) – 14h Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Orquestra Circônica



Sobre Doutores da Alegria e sua atuação no Rio de Janeiro



Atuando no Rio de Janeiro com o projeto Plateias Hospitalares desde 2009, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos mantendo uma programação artística permanente e diversa em seis hospitais, com uma programação artística e gratuita que inclui teatro, música, dança, circo e poesia.

Desde seu início, já foram realizadas mais de 800 apresentações, envolvendo mais de 500 artistas, para mais de 150 mil pessoas. Tais ações ampliam cada vez mais as relações entre arte e saúde, contribuindo diretamente para o bem-estar de quem está impossibilitado de ter acesso à cultura.



Para saber mais sobre o trabalho da instituição e como ser parceiro dos Doutores, basta acessar o site oficial www.doutoresdaalegria.org.br.