Bairro de Xerém, em Caxias, ganha escola para 480 alunosDivulgação

Publicado 31/01/2024 20:43

Duque de Caxias - Os moradores de Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, contarão com mais uma unidade educacional pública para a Rede Municipal de Ensino. O anúncio da construção foi feito pelo prefeito Wilson Reis, na noite de terça-feira (30/01), junto a autoridades estaduais e federais. Além da escola, há um projeto para construção de uma creche e uma UBS no espaço de 10.659,16 m², na Rua Jessé Gomes da Silva (antiga Rua Carlos Mateus).



A nova escola vai ocupar uma área de 4.922 m² e contará com dois pavimentos, 12 salas de aula, duas salas de informática, sala de leitura, sala dos professores, auditório com 120 lugares, pátio coberto, além de ambientes acessíveis a pessoas com deficiência e dificuldade de mobilidade física, com rampa e banheiros, de acordo com as normas do Plano Nacional de Educação.



Muito feliz com a construção da escola ao lado de casa, a técnica em enfermagem, Maria Aparecida Santos, de 32 anos, contou que a filha recém-nascida futuramente vai estudar nesta unidade pública. Ela destacou a proximidade como um aspecto vantajoso que deverá proporcionar mais tranquilidade à família.

“Minha filha, quando estiver na idade certa, vou matriculá-la nesta escola porque estudar perto de casa é mais seguro”, explicou a mãe de Maria Clara.



Em sua fala, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, destacou que a administração municipal está trabalhando, cada vez mais, por uma educação de qualidade.

“O conhecimento abre caminho para a inovação e o pensamento crítico. Além disso, a educação atua na formação e no desenvolvimento das crianças e adolescentes”, finalizou o prefeito.