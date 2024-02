Caxias reúne conselho de arquitetura para projetos na cidade - Divulgação

Publicado 01/02/2024 22:01

Duque de Caxias - O Prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, se reuniu na Prefeitura nesta quinta-feira (01/02) com representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ). O objetivo do encontro foi conversar sobre um convênio entre a Autarquia Federal e o município para a colaboração em diversos projetos para Duque de Caxias, como a atualização do Plano Diretor e do código de obras municipal.



Pela secretaria de Urbanismo estavam presentes o secretário Leandro Guimarães e a subsecretária Fabíola Grillo. Pela CAU/RJ participou da reunião o presidente do Conselho no Rio de Janeiro, Sydney Menezes, e o conselheiro Fábio Bruno de Oliveira.

“A parceria com a CAU/RJ, trazendo todo o seu conhecimento técnico, trará uma excelente contribuição para os projetos urbanísticos e as atualizações das normas do setor para a cidade de Duque de Caxias”, afirmou o prefeito Wilson Reis.