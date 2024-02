Caxias intensifica ações de combate ao mosquito da dengue - Divulgação

Publicado 01/02/2024 22:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), promoveu nesta quinta-feira (01/02), no bairro Vila São Luiz, mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti e de prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya.

A ação teve como base a unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Vila São Luiz e contou com a participação de agentes do Departamento de Atenção Primária (DAP) e do Núcleo de Educação em Saúde (NES). O mutirão tem como objetivo intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, para isso conta com os agentes de saúde e agentes de endemias, além da circulação de veículos fumacê (carro e motos), prestando orientação aos moradores sobre as formas de combate e prevenção ao mosquito e distribuição de material informativo.

Na última terça-feira (30/01) o mutirão de combate à Dengue foi realizado no bairro Olavo Bilac, e contou com o apoio dos agentes da ESF Olavo Bilac. Novas ações estão programadas, priorizando as regiões com maior incidência do mosquito, nos quatro distritos.

Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece através do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.