Alunos do III Colégio da PM em Caxias voltam às aulas - Divulgação

Alunos do III Colégio da PM em Caxias voltam às aulasDivulgação

Publicado 02/02/2024 19:50

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, o lll Colégio da Polícia Militar começou o Ano Letivo. Os novos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, aprovados no último concurso público, foram recepcionados pela Comandante do III CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, neste primeiro dia de aula.

Alunos do III Colégio da PM em Caxias voltam às aulas Divulgação



Logo em seguida, os estudantes tomaram café da manhã, tiveram a primeira instrução de ordem unida, assistiram a uma palestra do Programa de Educação Ambiental (PREAM), ministrada pela equipe do Comando da Polícia Ambiental, e ao final da apresentação realizaram o plantio de mudas de diversas espécies de plantas trazidas por eles.



Muito feliz com o ingresso da filha no lll CPM/ERJ, André Silva Pessoa, destacou que está contente com a matrícula da menina na unidade educacional em função de acreditar que a disciplina seja um dos pilares da educação cidadã. Logo em seguida, os estudantes tomaram café da manhã, tiveram a primeira instrução de ordem unida, assistiram a uma palestra do, ministrada pela equipe do Comando da Polícia Ambiental, e ao final da apresentação realizaram o plantio de mudas de diversas espécies de plantas trazidas por eles.Muito feliz com o ingresso da filha no lll CPM/ERJ, André Silva Pessoa, destacou que está contente com a matrícula da menina na unidade educacional em função de acreditar que a disciplina seja um dos pilares da educação cidadã.

“Moro em Campo Grande e vou dar um jeito de trazê-la todos os dias. Estou orgulhoso porque minha filha terá uma educação de qualidade pautada na hierarquia e disciplina”, disse o pai de Isabela Pessoa.

Alunos do III Colégio da PM em Caxias voltam às aulas Divulgação



Já a Ten. Cel. Nádia Luana deu boas vindas a todos os estudantes e professores para este ano letivo de 2024 e ainda destacou que os alunos devem ter consciência dos seus direitos e deveres. Já a Ten. Cel. Nádia Luana deu boas vindas a todos os estudantes e professores para este ano letivo de 2024 e ainda destacou que os alunos devem ter consciência dos seus direitos e deveres.

“Tivemos todo o cuidado para receber as crianças neste primeiro dia de aula com atividades diversificadas e estou bastante feliz com o sorriso nos rostos delas. Desejo a todos um excelente ano letivo”, declarou a militar