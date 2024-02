Musa da Grande Rio aposta em look feito à mão para último ensaio de rua - Divulgação

Publicado 02/02/2024 20:06

Duque de Caxias - O último ensaio de rua da Grande Rio foi especial para a musa Karen Lopes. Ela desfila na agremiação há cinco anos e gosta de inovar nos figurinos. Formada em moda, a beldade investiu em vestido todo feito em renda e bordado com canutilhos, exalando estilo e elegância no treino.



Apesar de problemas com a sandália, Karen tirou de letra o percurso com os pés no chão.

"Claro que no desfile oficial temos a sandália de reserva, até porque a gente sabe que, apesar de musa não ser quesito, nossa fantasia será avaliada junto com toda escola e eu procuro ser muito atenta aos detalhes. Choveu, eu me senti muito à vontade para, literalmente, sentir o chão da escola e me preparar para o ensaio de sábado", conta ela que, todos os anos, prepara um figurino especial para o treino da Avenida.

Musa da Grande Rio aposta em look feito à mão para último ensaio de rua Divulgação



Formada em moda, Karen buscou o conforto para este último ensaio. Usando vestido de renda bordado com canutilhos, a beldade realçou ainda mais a beleza do corpo moldado com muito exercício físico e uma alimentação balanceada.



"Eu sempre tive uma alimentação equilibrada e a rotina de treinos faz parte da minha vida. Esta época, no entanto, eu intensifico um pouco mais, muito pelo condicionamento que preciso ter para o desfile porque não é só o trajeto, é também o peso da fantasia e tudo mais. Para os ensaios, eu sempre prefiro o conforto e, como sou formada em moda, estou sempre criando junto com o meu estilista, soluções que dêem efeito e beleza ao mesmo tempo. Gosto do brilho, amo renda e o resultado ficou ótimo", complementa.



Para sábado, Karen ainda faz mistério sobre o figurino que vai usar, mas adianta que vai seguir a mesma linha dos últimos anos.



