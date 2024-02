Trabalhadores podem consultar se tem direito no aplicativo Carteira de Trabalho Digital - Foto: Reprodução/Internet

Trabalhadores podem consultar se tem direito no aplicativo Carteira de Trabalho DigitalFoto: Reprodução/Internet

Publicado 05/02/2024 17:25

Duque de Caxias - A Região da Baixada Fluminense fechou o ano de 2023 com saldo de geração de emprego positivo. É o que mostra a última análise feita pela Firjan, por meio da plataforma Retratos Regionais. Apesar do saldo negativo registrado nos municípios da região, no mês de dezembro de 2023, o resultado global do ano passado apresenta crescimento na comparação com 2022. Foram criados mais de 26,5 mil postos de trabalho, o que representa 34,4% a mais que o registrado em 2022.



Ao longo de 2023, as atividades que mais ofereceram oportunidade foram as relacionadas à Administração Pública, Defesa e Seguridade Social (+10.089); Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas (+2.657); Serviços de Escritório e Apoio Administrativo (+2.290); Alimentação (+1.388); Serviços Especializados para a Construção (+1.117); e Seleção, Agenciamento e Locação de Mão-de-Obra (+1.116).



Duque de Caxias e as cidades vizinhas concentraram mais de 17,7 mil (58,6%) do total do número de novas vagas na região. O setor de Serviços (+14.232) foi o que mais empregou localmente, seguido pela Indústria e Construção (+2.193); e Comércio (+1.355).

“Apesar do resultado de dezembro, ao longo do ano a região mostrou bom desempenho, o que manteve o saldo positivo e superior ao anterior. A região tem grande potencial para continuar crescendo, gerando empregos e o nosso trabalho será manter a atuação de apoio ao empresariado para o desenvolvimento dos negócios”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.



“De fato, a região apresentou desempenho muito positivo ao longo de 2023, superando a geração de empregos do ano anterior. Além disso, é relevante destacar que esse desempenho positivo foi disseminado por praticamente toda a região, com 12 das 14 cidades encerrando o ano com um saldo positivo nas contratações”, destacou Camila Rocha, analista de Estudos Econômicos da Firjan.