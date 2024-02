Prefeitura de Caxias inaugura nova creche no bairro 25 de agosto - Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou nesta segunda-feira (05) a Creche Municipal Lúcia de Fátima Bonfim de Castro e Silva, no bairro Jardim 25 de Agosto. A nova unidade atenderá 160 crianças, de um a três anos de idade, e beneficiará os moradores dos bairros Vila Operária, Parque Beira Mar e Paulicéia.

O prédio conta com oito salas de aula, refeitório, fraldários e banheiros infantis, com acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras instalações. As obras fazem parte do programa de melhorias na área da educação, que conta com parceria do governo do estado.



Durante o evento, o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, saudou a todos os presentes e destacou ainda a importante missão da maternidade.

“Dona Lúcia gerou a vida do governador que deixou um legado em 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, mas esta obra simbolizará a sensação de dever cumprido”, declarou Washington Reis.



Logo em seguida, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, agradeceu a presença das autoridades e da população e também ressaltou o trabalho desenvolvido na cidade.

“Esta obra reviverá em nossos corações a lembrança da querida mãe do governador Cláudio Castro”.

Após a fala do gestor da cidade, os alunos do município entregaram uma homenagem ao governador e a primeira-dama Analine Castro.

"Estou com a voz embargada de tanta emoção. Queria demais agradecer pela presença do meu pai Clerton de Castro e Silva e da minha esposa neste momento tão importante. Este equipamento público homenageia não só a minha mãe, mas toda a maternidade. Simboliza não só a geração de vidas mas a responsabilidade sobre as mesmas. Pra finalizar, hoje é um dia muito especial no livro da história da minha vida", concluiu o governador do Estado do Rio de Janeiro.