Apenas o Rio teve 11 mil casos de dengue em janeiro - Reprodução

Publicado 06/02/2024 22:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), segue com os mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti e de prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya.



Nos dias 07 e 08/02, duas ações estão programadas para atender as comunidades Trevo das Missões e Parque Beira-Mar:

* 07/02, a partir das 9hs

- USF Trevo das Missões (Em frente)

Rua 04, s/nº - Trevo das Missões

* 08/02, a partir das 9hs

- USF Dois Irmãos

Rua Cardeal Arcoverde (esquina com Rua Pereira Passos) - Parque Beira Mar



O objetivo é intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e para isso conta com a parceria dos agentes de saúde (Departamento de Atenção Primária-DAP) e do Núcleo de Educação em Saúde (NES). Além da circulação de veículos fumacê (carro e motos), as comunidades receberão também a visita dos agentes de endemias, prestando orientação sobre as formas de combate e prevenção ao mosquito, além de distribuição de material informativo.



Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece através do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.