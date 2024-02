Caxias Shopping recebe baile na segunda-feira de Carnaval - Divulgação

Caxias Shopping recebe baile na segunda-feira de CarnavalDivulgação

Publicado 09/02/2024 19:18

Duque de Caxias - Na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro, às 17h, o Caxias Shopping recebe edição especial do Baile Caxias Shopping, evento comandado pela promotora Helô Reis que promete muita música ao vivo, dança de salão e diversão para o público de todas as idades. Para celebrar o Carnaval, a programação musical contará com algumas das tradicionais marchinhas e as pessoas estão convidadas a vestir sua melhor fantasia e participar do evento.

Para divertir os frequentadores, a atração gratuita conta com a participação de uma equipe de dançarinos profissionais para que todos possam arriscar uns passinhos e se jogar na pista de dança. O projeto faz parte da programação de atrações mensais do shopping e transforma a Praça de Alimentação em uma grande pista de dança toda 2ª segunda-feira do mês.

O Baile Caxias Shopping se tornou um ponto de referência para encontros de amigos, onde os frequentadores tem a oportunidade de socializar, descontrair e soltar o corpo. Confira a programação completa no site: caxiasshopping.com.br.