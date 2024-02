Hospital de Saracuruna recebe 'cortejo carnavalesco' em projeto - Divulgação

Publicado 09/02/2024 19:10

Duque de Caxias - Os corredores do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) foram tomados pelo ritmo e a alegria das tradicionais marchinhas de carnaval, com a apresentação do grupo de palhaços e animadores "Doutores da alegria", através do Projeto Plateias Hospitalares.

A apresentação do espetáculo ‘Cortejo Carnavalesco’ abriu a agenda de 2024 do Projeto na unidade administrada pela Prefeitura de Duque de Caxias. O grupo, que mescla o mundo do circo com a espontaneidade das temáticas do ano, trouxe para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes o repertório musical carnavalesco da Orquestra Circônica, composto por músicas de circo e desenhos animados, além de temas clássicos do jazz e de artistas consagrados. As apresentações percorreram os corredores e enfermarias pediátricas, levando alegria aos pacientes, acompanhantes e funcionários.



Atuando no Estado do Rio de Janeiro com o projeto Plateias Hospitalares desde 2009, o Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

Através do projeto Plateias Hospitalares, a instituição percorre os hospitais públicos com uma programação artística e gratuita, que inclui teatro, música, dança, circo e poesia. Desde seu início, já foram realizadas mais de 800 apresentações, envolvendo mais de 500 artistas, para mais de 150 mil pessoas. Tais ações ampliam cada vez mais as relações entre arte e saúde, contribuindo diretamente para o bem-estar de quem está impossibilitado de ter acesso à cultura.



Para saber mais sobre o trabalho da instituição e como ser parceiro dos Doutores, basta acessar o site oficial www.doutoresdaalegria.org.br.



Confira a agenda das apresentações do “Plateias Hospitalares”, para o primeiro semestre de 2024, no HMAPN:

- 13/03, quarta-feira – Tema: Costurando Histórias

- 11/04, quinta-feira – Tema: Cia Pequod

- 14/05, terça-feira – Tema: Samba na Serrinha - Semana da Enfermagem

- 20/06, quinta-feira – Tema: Cortejo Junino - Entre Cantos e Olhares