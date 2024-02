Galáxia Kids é atração para a criançada no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 19/02/2024 21:00

Duque de Caxias - Com grande variedade de atividades, o Caxias Shopping, empreendimento localizado na Baixada Fluminense, oferece opção de lazer para as crianças se divertirem. No Galáxia Kids, atração do shopping, as crianças irão se aventurar pelo Universo.

A atração está localizada na Praça de Eventos e oferece pula-pula, piscina de bolinhas, escorregadores, além de uma decoração com tema intergaláctico – um inflável de um macaco na Lua e referências alienígenas são alguns dos destaques.



Os ingressos custam R$ 40 (15 minutos) e R$ 45 (30 minutos). A cada cinco minutos adicionais, acréscimo de R$ 5. Vale lembrar que os menores de quatro anos precisam estar acompanhados de um responsável. Ingressos disponíveis no local.