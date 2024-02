Vereadores debatem sobre dengue e falta d'água em Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 19/02/2024 20:56

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias reuniram-se em sessão plenária, atendendo a solicitação do presidente Celso do Alba (MDB). O vereador Nivan Almeida, secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de projetos, indicações e requerimentos, constantes no Expediente do Dia.



Nas manifestações, o vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) parabenizou o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, pelo terceiro lugar, no carnaval de 2024.

“A escola representou o nosso município na Marquês de Sapucaí, num carnaval lindo. Dou os parabéns a todos os componentes, diretoria. Temos muito carinho pela Grande Rio”, disse ele.



Falta d’água na Vila Operária



O vereador Alex da Juliana do Táxi também se mostrou indignado com a empresa Águas do Rio e citou que os moradores da Vila Operária estão com problemas no abastecimento.

“Há relatos de que algumas ruas estão há 45, 30, 15 dias sem água e, mesmo os moradores reclamando não conseguem respostas. A Águas do Rio não está conseguindo desempenhar o seu papel na região, que o fornecimento regular de água”.



Para o vereador, é preciso novamente que os representantes da Águas do Rio deem esclarecimentos aos vereadores e à população, já que os problemas estão recorrentes. A atuação do Procon municipal também foi questionada por ele que solicitou ações efetivas que atendam a população.



O presidente Celso do Alba lembrou a audiência pública realizada pela Câmara com os representantes da empresa e sugeriu aos vereadores uma ação conjunta, acionando o Ministério Público.

“Eles (Águas do Rio) sabiam das dificuldades que iriam encontrar. A população, em Duque de Caxias, está sofrendo porque a empresa só se preocupa com as contas. A água na torneira, não chega”.



O vereador Nivan Almeida, morador de Parada Angélica, disse que a região não possui água encanada, porém, os moradores recebem contas, mensalmente, desde setembro de 2023. Ele ressaltou que a empresa Águas do Rio disponibilizou um atendimento itinerante no município, o que o proporcionou-lhe também a fazer uma nova reclamação.

“O senhor está sendo muito benevolente. É uma empresa covarde. Vai cortar a sua água, sendo que o senhor não tem. O senhor é uma pessoa esclarecida, conhecida na cidade, vereador. Imagina o que passa o trabalhador na Vila Operária?, indignou-se o presidente Celso do Alba.



Dengue



Outro assunto abordado pelo vereador Alex da Juliana do Táxi foi o alto número dos casos de dengue no Estado. Ele reforçou as medidas necessárias que evitam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, entre elas, não deixar água parada em vasos ou outros recipientes, e recomentou à população que tire um tempo para fazer uma revisão em sua casa.



“Vivenciamos um momento muito crítico e precisamos fazer campanhas, incentivar e massificar as informações para que possamos evitar uma epidemia no nosso município”, disse o vereador, afirmando já ter buscado junto à secretária de Saúde, Célia Serrano, informações sobre os testes rápidos.



O vereador Nivan Almeida complementou, alertando que também são necessárias ações contra a leptospirose já que o município passou por várias inundações recentemente, e que os sintomas das doenças são parecidos.