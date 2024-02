Defesa Civil de Caxias vai promover curso gratuito em março - Divulgação

Publicado 19/02/2024 20:48

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, através da Superintendência de Defesa Civil, vai promover cursos gratuitos para moradores e voluntários cadastrados na Rede Brasileira de Voluntários – Rede Bravo/SVAC. Entre os cursos que serão oferecidos este ano estão os de Bombeiro Profissional Civil -BPC, Socorro e Desastre, Socorrista, Monitoria, Capelania Pós-Desastre, Rádio Amador, Defesa Civil Kid e Teen, além de Coordenador de Juventude. As aulas começam na primeira semana de março.

Os cursos serão ministrados nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil – NUPDECs de Xerém (Grêmio Poliesportivo de Xerém), Figueira (Igreja Shekinah Figueira), Taquara (Museu Histórico Duque de Caxias) e São Bento (Fundação Educacional Duque de Caxias), que já estão recebendo as inscrições. Durante todo o ano, a Defesa Civil promove cursos, treinamentos e capacitações. O órgão informa que, para se tornar um voluntário no município, o interessado deve acessar o site https://sistematica.info/redebravo e clicar no link “seja voluntário”.

Cesta básica

Nesta segunda-feira (19), agentes da Defesa Civil e voluntários, em conjunto com os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, entregaram, no CIEP 201 Aarão Steinbruch, no bairro São Bento, cestas básicas para famílias afetadas pelas chuvas de janeiro. Os alimentos foram enviados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).