Publicado 20/02/2024 16:37

Duque de Caxias - Na noite desta segunda (19), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, anunciou o início das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Regina Celi da Silva Cerdeira, que atende a 340 alunos da Educação Especial, Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.



O lançamento contou com a presença do prefeito Wilson Reis, da secretária municipal de Educação, Iracema Costa, do deputado estadual Rosenverg Reis, deputado federal Gutemberg Reis, do secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januario, vereadores e outras autoridades locais.



O prefeito Wilson Reis falou sobre a importância do governo investir em educação.

Caxias anuncia reforma e ampliação de escola em Jardim Primavera

“Hoje, anunciamos a reforma total e a ampliação da escola Regina Celi, para trazer mais conforto e qualidade para nossas crianças".



“Como sempre, a gente está muito feliz. Está será mais uma conquista, mais uma realização deste governo que não para e tem investido pesado em educação”, destacou a secretaria de Educação Iracema Costa.



A escola funciona na Avenida Primavera, n°10, em Jardim Primavera. Como parte do projeto, a unidade receberá troca de pisos, pintura geral, manutenção do telhado, pavimentação da área externa, além da instalação de mais duas salas de aula, um playground, uma quadra poliesportiva com vestiários e uma obra de contenção no terreno.