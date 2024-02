Projeto 'Viver Mais' já atendeu mais de 45 mil idosos em Caxias - Divulgação

Projeto 'Viver Mais' já atendeu mais de 45 mil idosos em CaxiasDivulgação

Publicado 20/02/2024 16:55

Duque de Caxias - Desde que foi criada, a Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade de Duque de Caxias busca defender os direitos da pessoa idosa promovendo programas, projetos e ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida e da autonomia na terceira idade, além de contribuir para o envelhecimento ativo, longevo e digno da população duquecaxiense, disseminando a cultura de hábitos saudáveis na cidade.

Ao longo de um ano e seis meses de existência, a Secretaria atendeu mais de 45 mil pessoas idosas. O projeto Viver Mais já fez milhares de pessoas dançarem no famoso baile da terceira idade. Além da diversão, uma vez por semana, auxilia e atende as pessoas na sede com demandas e necessidades da população.

O Viver Mais é uma ação itinerante que percorre cinco bairros por semana, nos quatro distritos de Duque de Caxias, levando atendimento nas ruas através de uma equipe multidisciplinar, com atendentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, entre outros.

O baile da terceira idade acontece uma vez por mês e reúne milhares de pessoas que, além de se divertirem e dançarem ao som de muita música, colaboram em uma ação social. Todos os meses são arrecadados mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis, doados para a instituição de longa permanência de idosos Mansão da Esperança e para a Sociedade Pestalozzi.

A Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade está localizada na rua Major Frazão, 52, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias.