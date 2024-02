Cesta básica no Rio de Janeiro custa R$ 946 - Internet/Reprodução

Publicado 22/02/2024 19:35

Duque de Caxias - O Governo Federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, vão realizar a repescagem da distribuição de suprimentos, em forma de cestas básicas, com única data nesta sexta-feira (23), para os bairros do São Bento e Pilar.

Os beneficiários devem verificar se seus nomes constam na lista disponibilizada pela SMASDH. Em seguida, devem ir ao ponto em que acontecerá a ação. O local será único para os dois bairros e será das 9h às 16h, na Escola Estadual Municipalizada Bairro Califórnia, no bairro do Pilar, que fica na Rua Tel-Carim, s/n .