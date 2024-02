'Pedal no Paraíso' reúne mais de seis mil ciclistas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 21/02/2024 17:06

Duque de Caxias - Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Duque de Caxias vai promover o maior evento de ciclismo gratuito do Rio de Janeiro. Em parceria com o Governo do Estado, a nova edição do Pedal no Paraíso comemora o Dia do Trabalhador com uma grande celebração esportiva. O evento acontecerá no dia 1º de maio, em Xerém, no quarto distrito da cidade. Além de estimular a prática esportiva, o Pedal no Paraíso também contará com sorteio de bicicletas e capacetes, entre outros brindes.



O passeio ciclístico é um evento voltado para os atletas profissionais, amadores e suas famílias. Ao todo, serão 12 quilômetros de percurso. Durante o trajeto, pontos de hidratação e lanches serão disponibilizados para os participantes. A ação vai distribuir gratuitamente kits com camisas, mochilas e garrafas. O Pedal no Paraíso conta com uma vasta estrutura da Prefeitura de Duque de Caxias, que organiza o evento pela terceira vez oferecendo equipe multidisciplinar, posto médico, serviço de ambulâncias, bombeiros e policiamento.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no site www.pedalnoparaiso.duquedecaxias.rj.gov.br . A largada do passeio acontece em frente ao Hotel Escola de Duque de Caxias, às 8h, e o destino final será a Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país. Inaugurada pela Prefeitura, em parceria com os governos estadual e federal, a fazenda é um espaço acolhedor, de contemplação à natureza, contato com o meio ambiente e estímulo a uma vida mais saudável.