Duque de Caxias avança na distribuição de cestas básicas - Divulgação

Publicado 23/02/2024 18:14

Duque de Caxias - Representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome comparece à ação de distribuição de cestas básicas no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na última segunda-feira (19)

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Defesa Civil, tem disponibilizado cestas básicas para as famílias afetadas pelas enchentes no município.

O MDS é responsável, no nível federal, pelas políticas nacionais de desenvolvimento e de assistência social, de renda, de cidadania, de segurança alimentar e nutricional, e pela gestão do Cadastro Único para programas sociais.

O coordenador de aquisição e distribuição de alimentos do MDS, Duncker Soares, compareceu à entrega das cestas feita pela Secretaria em parceria com a Defesa Civil, no bairro São Bento, no Ciep Brizolão 201 Aarão Steinbruch, para supervisionar a ação realizada, verificar a logística das entregas e fiscalizar o trabalho.

A iniciativa já aconteceu nos bairros Amapá, Pilar, São Bento e Pantanal. Nesta sexta-feira (23), começam as repescagens nos bairros Pilar e São Bento para aqueles que têm seu nome na listagem e ainda não foram retirar sua cesta. Após esta, próximas datas serão divulgadas.