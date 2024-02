Teatro Armando Mello, em Caxias, tem vagas gratuitas para curso de teatro - Divulgação

Publicado 23/02/2024 18:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com as inscrições abertas para o Curso de Iniciação Teatral, realizado no Teatro Municipal Armando Mello, Centro do município. As vagas são para as turmas de crianças (6 a 12 anos), adolescentes (13 a 17) e adultos (a partir de 18 anos).

O curso, com duração de 9 meses, é gratuito e ministrado pelo professor, ator e diretor Guedes Ferraz. O processo de seleção para as turmas de adolescentes e adultos inclui entrevista, avaliação de leitura, redação e teste de palco (apresentação mínima de 3 minutos). Ao final do curso, os alunos participam da montagem de um espetáculo/prova pública. Os aprovados receberão o certificado de conclusão do curso.

O Teatro Municipal Armando Mello, o mais antigo da Baixada Fluminense, mantém as suas atividades culturais há mais 30 anos no município de Duque de Caxias. Através dos seus cursos, o Teatro formou milhares de atores, além de contribuir para a formação de produtores culturais, dubladores e dramaturgos, que compartilham seus conhecimentos por diversos lugares do mundo, entre eles: Estados Unidos, Angola, França e Portugal.

* Aulas - turma de adultos: Segundas e quartas, das 19h às 21h30;

* Aulas - turma de adolescentes: Segundas e quartas, das 14h30 as 17h00;

* Aulas - turma de crianças: Quintas, das 14h30 às 17h00.

Período de Inscrições: 26 de fevereiro a 28 de março/2024.

Segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Informações pelo telefone (21) 977069408.

Para adolescentes e adultos não é necessário nenhum documento no ato da inscrição, pois os documentos só serão pedidos para quem for aprovado após as etapas de seleção.

Para turmas de crianças (06 a 12 anos) é necessário:

Cópia da identidade ou Certidão de nascimento da criança;

Cópia do RG e CPF do responsável;

Cópia do comprovante de residência;

Declaração de Matrícula escolar;

1 foto 3x4.

O Teatro Municipal Armando Mello está localizado na Av. Frei Fidélis, s/nº - Shopping Center de Duque de Caxias (Terminal Rodoviário). Para mais informações: (21) 97706-9408.