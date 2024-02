Alimentação saudável é uma das áreas apontadas pelo estudo - Reprodução

Publicado 23/02/2024 18:20

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) relizará o 1º Encontro Municipal de SAN (Segurança Alimentar e Nutricional) da cidade, no dia 27/02, das 14h às 16h30, no auditório da PMDC, localizado na Alameda Esmeralda, nº 206, em Jardim Primavera.



O evento contará com a apresentação da palestra da nutricionista Amanda Franco, mestre e doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde – PPGANS/UERJ, professora adjunta UERJ/FESO e coordenadora dos Programas de Aleitamento Materno – DVS/Duque de Caxias.