Duque de Caxias avança na distribuição de cestas básicas Divulgação

Publicado 24/02/2024 19:05

Duque de Caxias - Dando continuidade a distribuição das cestas básicas às famílias atingidas pelo temporal de janeiro, o Governo Federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, vão fornecer os suprimentos, durante dois dias da próxima semana, no Restaurante de Povo.



Os beneficiários devem verificar se seus nomes constam na lista disponibilizada pela SMASDH. Em seguida, devem ir ao ponto em que acontecerá a ação. Importante lembrar que serão divulgados os locais com antecedência e os beneficiados devem aguardar a chamada por abrangência de bairro.



A entrega das cestas vai acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro, das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis, 501, no centro de Duque de Caxias.



Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da SMASDH ou via WhatsApp, no número (21) 99619-5980.