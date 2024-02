Hospital de Saracuruna realiza primeira ressoância com sedação pediátrica - Divulgação

Publicado 24/02/2024 19:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou aos usuários do sistema público de saúde do município mais um serviço de ponta que vai auxiliar na conclusão de diagnósticos médicos. A partir de agora, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) passa a oferecer o exame de Ressonância Magnética com anestesia, que vai atender a uma demanda reprimida de pacientes de todo o Estado.

“É com muita alegria que estamos realizando, no Adão Pereira Nunes, a primeira Ressonância Magnética com anestesia, tendo como paciente uma bebê de 12 meses. A partir de agora, o hospital passa a ser o único na Baixada Fluminense a realizar esse exame com sedação. Isso só foi possível porque a Prefeitura de Duque de Caxias investiu na aquisição de novos equipamentos, especialmente projetados para uso em unidades de Ressonância Magnética”, destacou o diretor médico do HMAPN, Dr. Thiago Resende.

A Ressonância Magnética com sedação é indicada para bebês e crianças, pacientes com claustrofobia e pacientes que sentem muitas dores. A sedação é utilizada para que o paciente permaneça com a parte do corpo que será examinada imóvel. Desta forma, é possível obter imagens adequadas e um diagnóstico correto. É importante evidenciar que, devido à determinação do Conselho Federal de Medicina (CFM), a sedação deve ser feita por um médico qualificado, no caso, o anestesista, que faz o monitoramento constante dos sinais vitais durante todo o procedimento.

“Esse tipo de exame só pode ser realizado com a presença de um médico anestesista, como estamos fazendo aqui. O nosso monitoramento é durante todo o decorrer do exame, trazendo total segurança para o paciente. É importante destacar que são poucas as unidades de saúde, inclusive no serviço privado, que estão equipadas para realizar esse tipo de exame. O que estamos fazendo, a partir de hoje, no HMAPN, é oferecer um serviço diferenciado e essencial, que vai atender uma grande demanda de pacientes que aguardam por esse serviço”, ressaltou o médico anestesista, Dr. Igor Rezende, que foi responsável pela sedação e monitoramento da pequena Natacha.

Karine Oliveira de Lima, 26 anos, é mãe da Natacha e também de sua gêmea, Isadora. A família é moradora de Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias. Karine estava muito ansiosa e ao mesmo tempo aliviada, por dar fim à espera de quase um ano aguardando por uma vaga em unidade especializada para a realização do exame. A expectativa agora é pelo agendamento da gêmea Isadora, que também já está regulada para fazer o mesmo exame.

“Estamos aguardando pelos resultados dos exames para ajudar na conclusão do diagnóstico das meninas. Hoje é a realização de uma espera que vem desde o primeiro mês de vida das bebês. A Prefeitura de Duque de Caxias está de parabéns por tomar essa iniciativa, que vai aliviar o sofrimento de muitas mães que, como eu, aguardam por esse exame”, disse a emocionada mamãe.