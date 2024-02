Fundec forma terceira turma de técnicos de enfermagem - Divulgação

Fundec forma terceira turma de técnicos de enfermagemDivulgação

Publicado 26/02/2024 16:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, realizou a cerimônia de formatura dos alunos da terceira turma do curso técnico em enfermagem da Fundec – Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência e Tecnologia. A solenidade foi realizada no Teatro Raul Cortez, onde familiares e professores se emocionaram durante a apresentação dos formandos.



A Fundec, criada há 18 anos, forma, por ano, cerca de 20 mil alunos em diversos cursos profissionalizantes gratuitos. São 28 unidades funcionando nos quatro distritos. Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi o agradecimento a Deus, aos pais, familiares e professores pelas alunas Yasmin Galvão da Silva e Daianalina de Oliveira Cardoso.

Fundec forma terceira turma de técnicos de enfermagem Divulgação

O orador da turma foi o aluno André Luiz da Rocha Bispo Júnior. Como patrono, em memória, o professor Alexvander, falecido recentemente, foi o escolhido pelos alunos e homenageado pela cursista Juliana de Freitas Souza. O paraninfo, professor Rozinaldo Valentim, foi agraciado pela aluna Bruna Carvalho Ribeiro, e o juramento solene foi feito pela aluna Cenira de Souza Lima. A destaque do curso foi a aluna Amanda Gomes Serra.Participaram da formatura a coordenadora pedagógica da, Luana Almeida; a diretora do Colégio Hilton Gama, Desirée Alves Ramos e todo corpo docente do curso. Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira; o vice-presidente da Fundec, David Santana, e o deputado federal Gutemberg Reis; a secretária da Mulher, Juliana Fant Alves e o vereador Alex Francisco Cunha Alves, que destacaram a importância da formação de novos profissionais de saúde e suas responsabilidades.