Águas do Rio leva atendimento móvel Divulgação

Publicado 26/02/2024 16:32

Duque de Caxias - A Águas do Rio está levando atendimento móvel para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ideia é facilitar o acesso dos clientes a serviços comerciais da empresa, e os pontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Nas vans estacionadas em pontos estratégicos, funcionários da companhia vão oferecer os mesmos serviços disponíveis nas lojas físicas, como abertura de contrato, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e pedidos de novas ligações, entre outros.

Durante esta semana, em Duque de Caxias, o atendimento será realizado na Praça Roberto Silveira, no bairro Jardim 25 de Agosto, e na Praça do Galo, no Parque Fluminense.

“Quando vi a van da Águas do Rio, lembrei que tinha uma pendência e fui perguntar como poderia solucionar a questão numa agência próxima. Só que aqui mesmo o atendimento foi completo. Resolveram tudo de forma muito rápida, sem que eu precisasse ir até uma loja”, destacou o contador Anderson Santos, 30 anos, atendido na Praça Roberto Silveira.

Para Carlos Augusto Moreira, supervisor de atendimento da Águas do Rio, o atendimento móvel, realizado desde o ano passado, é mais uma forma de a empresa estar presente no dia a dia da população.

“Nossos veículos são equipados com toda a tecnologia das nossas lojas físicas. Temos sistema de som, internet, computadores, TV, ar-condicionado e um ambiente confortável para atendimento ao público”, ressaltou Carlos.

A concessionária reforça que, para realizar o atendimento, não é necessário solicitar agendamento.