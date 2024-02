Parque dos 3 Picos - foto de divulgação

Parque dos 3 Picosfoto de divulgação

Publicado 27/02/2024 19:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará no dia 07/03, no Anfiteatro do Propep (Bloco C) na universidade Unigranrio - Afya, às 9h, a primeira oficina participativa para elaboração do PROMEA (Programa Municipal de Educação Ambiental).

A oficina será aberta à sociedade civil e tem por objetivo identificar as necessidades e soluções para os problemas existentes no sistema ambiental que afetam a qualidade de vida da população, visando instaurar uma política de Educação Ambiental no município.

Acesse o link e responda o questionário abaixo para levantamento do diagnóstico do ProMEA.

Serviço: Primeira oficina participativa do PROMEA

Data: 7 de Março

Horário: 9h

Local: Universidade Unigranrio - Campus Duque de Caxias · R. Professor José de Souza Herdy, 1.160, Jd. 25 de Agosto.