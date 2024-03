Moradores do Jardim Primavera, em Caxias, ganham nova loja de atendimento - Divulgação

Publicado 29/02/2024 19:54

Duque de Caxias - Moradores e comerciantes de Duque de Caxias passam a contar, a partir desta quinta-feira (29/2), com um novo espaço, mais moderno, acessível e confortável, para resolver pendências de água e esgoto. A Águas do Rio reinaugurou a loja de atendimento do bairro Jardim Primavera, que fica na Alameda Calheiros da Graça, 221.

“É muito bom ter um espaço próximo à minha casa. Aproveitei a reabertura para pedir a segunda via da conta, e foi bem rápido. Isso é importante porque a gente percebe a preocupação da empresa com quem vive mais distante do Centro”, disse João Orlando, morador do Jardim Primavera.

A loja passa a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e conta ainda com totem de autoatendimento para oferecer comodidade e agilidade aos clientes.

“Temos um ambiente completamente reformado e com facilidade de acesso. Mas nossas ações vão além disso. Investimos, sobretudo, na capacitação dos profissionais, para que eles sejam eficazes na resolução das questões trazidas pelos consumidores. Nosso propósito é oferecer a melhor experiência aos clientes”, disse Luiz Fabbriani, diretor da Águas do Rio.

Além da unidade do Jardim Primavera, Duque de Caxias ainda conta com outro espaço localizado na Avenida Doutor Manoel Teles, 237, Centro. A população também consegue solicitar todos os serviços da concessionária por meio do 0800 195 0 195, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.