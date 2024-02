Distrito Federal atingiu a marca de 72,6 mil pessoas infectadas pelo mosquito da dengue - Reprodução

Publicado 27/02/2024 20:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), segue intensificando o trabalho das equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti e de prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya, nos quatro distritos do município.



Nesta quarta-feira (28/02), a partir das 16h, acontecem mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros Parque Lafaiete, Bela Vista, Bar dos Cavaleiros, Engenho do Porto, Covanca, Vila Ideal, Laguna e Dourados, Parque Vila Nova, Prainha e Managuá, com a circulação de carros fumacê (UBV), costal (pulverizador com inseticida usado pela equipe de ponto estratégico) e Motofog (Motocicleta fumacê para circulação em locais de difícil acesso).

Na parte da manhã, os agentes de endemias estarão circulando pelos bairros, prestando orientação aos moradores sobre as formas de combate e prevenção ao mosquito e distribuindo material informativo.



Disque Dengue

A Prefeitura de Duque de Caxias disponibiliza atendimento à população, através do Whatsapp do Disque Dengue (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito usando o endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.



10 dicas para lembrar. 10 minutos para salvar.



Para garantir a saúde de sua família e de sua comunidade basta fazer uma checagem de cerca de 10 minutos nos locais onde o mosquito Aedes aegypti costuma colocar seus ovos. Esta rotina tem que ser semanal, pois este é o período que o mosquito precisa para se desenvolver e passar da fase de ovo para a fase de mosquito adulto.

Confira 10 ações que podem ser realizadas em apenas 10 minutos:

- Caixas d’água, tonéis, galões, poços e barris bem vedados;

- Calhas limpas;

- Pneus sem água e em lugares cobertos;

- Ralos limpos e com tela;

- Bandejas de geladeira e de ar-condicionado limpas e sem água;

- Pratos de vasos de planta com areia até a borda;

- Vasos sanitários, sem uso constante, fechados;

- Baldes e garrafas virados com a boca para baixo;

- Lixos e materiais para descarte dentro de sacos plásticos bem vedados;

- Piscinas e fontes sempre tratadas.