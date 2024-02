Caxias distribui cestas básicas para famílias afetadas pelas chuvas - Divulgação

Publicado 27/02/2024 19:56

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prossegue, nesta terça-feira (27), com a distribuição de cestas básicas para famílias atingidas pelas chuvas de janeiro no município. A entrega está sendo feita pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e de Obras e Defesa Civil, no Restaurante do Povo, na Rua Frei Fidélis, no centro da cidade.

A entrega das cestas básicas, enviadas pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, também ocorrerá nesta quarta-feira (28), das 9h às 16h, no mesmo local. Nesta fase, estão sendo beneficiadas 1.717 famílias.

As próximas entregas estão programadas para os dias 05 e 06/03, na Escola Municipal Walter Russo, no bairro Figueira; 07 e 08/03, no Ciep 229 Cândido Portinari, em Saracuruna; e 12 e 13/03, na Escola Municipal Wanda Gomes, em Campos Elíseos.

As próximas repescagens estão programadas para os dias 29/02, no Ciep 348 Eugenia Moreyra, Amapá, em Xerém; 01/03, no Ciep 089 Graciliano Ramos, no Pantanal; 04/03, no Restaurante Popular, no Centro: 11/03, na Escola Municipal Walter Russo, na Figueira; 14/03, no Ciep 229 Cândido Portinari; e no dia 18/03, na Escola Municipal Wanda Gomes, em Campos Elíseos.

A administração municipal lembra que os beneficiários devem verificar se seus nomes constam na lista disponibilizada pelo órgão dois dias antes das datas anunciadas e que os mesmos devem aguardar a chamada por abrangência de bairro. As listagens são publicadas no site

As datas podem sofrer alterações, por isso é importante o acompanhamento pelo link disponibilizado. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da SMASDH ou via WhatsApp, no número (21) 99619-5980.