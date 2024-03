Caxias aplica vacina contra dengue para alunos da rede municipal - Divulgação

Caxias aplica vacina contra dengue para alunos da rede municipalDivulgação

Publicado 29/02/2024 19:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, deu início, nesta quinta-feira (29) à campanha de vacinação contra a Dengue nas escolas da rede de ensino municipal. O público-alvo desta fase da campanha é composto por crianças na faixa etária de 10 e 11 anos.



A primeira unidade de ensino a receber as equipes de vacinação foi o lll Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias – Percy Geraldo Bolsonaro. Inicialmente, a campanha de vacinação contra a Dengue na rede de ensino municipal irá contemplar 54 escolas que já fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE). A previsão é imunizar 5.571 crianças, na faixa etária de 10 e 11 anos, com a participação dos agentes de vacinação das unidades de Atenção Primária à Saúde.



A aplicação da vacina, inicialmente exclusiva para essa faixa etária, cumpre a determinação da Secretaria Estadual de Saúde (SESS-RJ), em função da quantidade limitada de doses entregues pelo Ministério da Saúde. O município de Duque de Caxias recebeu o primeiro lote, com 21 mil doses do imunizante. Além das escolas, a campanha segue acontecendo nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPH) e no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC). Confira os endereços, dias e horários no final da matéria. Até o momento, as unidades de saúde já vacinaram 912 crianças do público-alvo da campanha. É obrigatório estar acompanhado de responsável e apresentar Cartão de Vacinação, CPF e Cartão do SUS.



A imunização contra a dengue será feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue. A SMSDC alerta que crianças infectadas pelo vírus da dengue há menos de seis meses, deverão aguardar para receber a vacina.



Confira abaixo a programação de vacinação contra a dengue nas unidades de saúde do município:



*Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h:

• CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

• UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos



* Sábado, das 8h às 16h:

• CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

* Sábado, das 8h às 12h:

• UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos.