Especialista acredita que o mercado imobiliário em 2024 terá avanço expressivoFreepik

Publicado 01/03/2024 19:26

Duque de Caxias - Dono do maior PIB da Baixada Fluminense, com mais de R$ 45,3 milhões (Dados do IBGE), Duque de Caxias está no radar de grandes lançamentos no segmento imobiliário. Esse movimento se deve, especialmente, ao potencial de crescimento e relevância conquistado pelo município nos últimos anos.

Atualmente, existem em Duque de Caxias cerca de 810 indústrias e 10 mil estabelecimentos comerciais, que responde por um alto índice de empregos e têm atraído muitos trabalhadores de outras partes do Estado do Rio. Por isso, a crescente necessidade de investimento em novos empreendimentos imobiliários.

O lançamento da Buriti Empreendimentos, que chega, pela primeira vez, no Rio de Janeiro, reflete uma aposta da empresa. O Residencial Cidade Jardim fica localizado na Estrada Rio D"Ouro, em Xerém e faz intersecção com o Arco Metropolitano.