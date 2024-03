Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 01/03/2024 19:48

Duque de Caxias - A agenda cultural do Teatro Municipal Raul Cortez vai reunir uma série de shows de comédia, tendo em cartaz, para o mês de março, os espetáculos de Léo Lins, Dan Mendes, Jonathan Nemer e Douglas di Lima, além de espetáculo infantil e show de mágica.



A programação começa com o espetáculo Vida Privada – A Comédia, de Luis Fernando Veríssimo, com duas exibições, uma nesta sexta-feira (1), às 20h, e a outra no sábado (2), no mesmo horário.



A peça, encenada pelos atores Patrícia Thomaz e João Neto( que idealizou o projeto e fez a adaptação para o teatro), apresenta, com muito humor crítico e sarcástico, a vida cotidiana da classe média brasileira. A direção é de Bernardo Dugin.



Veja a programação completa do Teatro Raul Cortez para o mês de março:

* Vida Privada – A Comédia

Datas: 1 e 2 de março (sexta-feira e sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 15,00.



* Alakazan, um show de mágica

Data: 9 de março (sábado)

Horário: 17h

Ingressos: a partir de R$ 20,00.



* De Bar em Bar Stand-Up Comedy

Data: 9 de março (sábado)

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 25,00.



* Bezerra de Menezes – O Musical

Data: 10 de março (domingo)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 25,00.



* Dan Mendes – Por Trás das Câmeras o Show

Data: 14 de março (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 40,00.



* Comédia Sem Acento convida Victor Ahmar

Data: 16 de março (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 20,00.



* Léo Lins apresenta Peste Branca

Data: 17 de março (domingo)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 40,00.



* Jonathan Nemer em Não Sei Namorar

Data: 22 de março (sexta-feira)

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 60,00.



* Vida de Crente – Stand-Up para Cristãos, com Douglas di Lima

Data: 28 de março (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 45,00.



* A Pequena Sereia

Data: 29 de março (sexta-feira)

Horário: 19h;

Ingressos: a partir de R$25,00.



Os ingressos dos espetáculos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez



O Teatro Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, Centro, em Duque de Caxias – RJ.