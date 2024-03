No mês da mulher, Caxias Shopping promove ações especiais - Divulgação

Publicado 05/03/2024 17:16

Duque de Caxias - Durante todo o mês de março, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, promove iniciativas para celebrar o mês da mulher com ações sobre o empoderamento feminino. Esta é a sexta edição do projeto EmpoderaEla, que promete engajar clientes, parceiros e lojistas nas relevantes discussões sobre o desenvolvimento profissional das mulheres na área do empreendedorismo, a partir do conceito “Conectadas somos mais fortes.



Aos sábados e domingos, o shopping da Baixada Fluminense estará promovendo a "Feira de Empreendedoras". O evento gratuito reúne cerca de 10 expositoras que vão apresentar seus serviços e produtos diversos. A feira proporciona uma excelente oportunidade para adquirir peças exclusivas e artesanais e funcionará aos sábados, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 13h às 21h.



Outra ação voltada para o empreendedorismo é a loja colaborativa Carioca Q Sou, que está localizada no segundo piso, próxima à Bel Cosméticos. A loja é formada por algumas microempreendedoras da região que foram selecionadas pelo shopping. Permitindo mais visibilidade para as marcas femininas, a loja funcionará durante todo o mês de março, das 12h às 20h, e conta com diversas expositoras que vão colocar à venda produtos artesanais, objetos decorativos, acessórios femininos, produtos de beleza e autocuidado, entre outros.



No dia 08/03, sexta-feira, as mulheres empreendedoras do Ateliarte e da Carioca Q Sou irão realizar um desfile para divulgar as suas peças. O evento é gratuito e acontece às 18h. No mesmo dia, às 16h, a embaixadora da campanha do Caxias Shopping, Djan Plácido (@djangrini), irá mediar uma conversa entre influenciadoras digitais e seus projetos que ajudaram a empoderar novas mulheres, além de dar dicas sobre o empreendedorismo feminino.



O Caxias Shopping, em parceria com o Sebrae, também irá oferecer duas palestras gratuitas com especialistas. As palestras vão acontecer nos dias 18 e 25 de marco, às 18h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no link https://caxiasshopping.com.br/empoderaela/



Veja abaixo a programação das palestras:



18/03 – Use a criatividade feminina para potencializar vendas



25/03 – Aumente suas vendas com o WhatsApp Business





Serviço:



EmpoderaEla – Caxias Shopping



Feira de Empreendedoras



Horário: sábado, das 10h às 22h



Horário: domingo, das 13h às 21h.







Carioca Q Sou – Loja Colaborativa



Data: até 31/03



Horário: 12h às 20h



Local: segundo piso, próxima à Bel Cosméticos







Roda de Conversa



Data: 08/03



Horário: 16h







Desfile Carioca Q Sou + Ateliarte



Data: 08/03



Horário: 18h







Palestras



Dia: 18/03 (segunda-feira)



Tema: Use a criatividade feminina para potencializar vendas



Horário: 18h



Dia: 25/03 (segunda-feira)



Tema: Aumente suas vendas com o WhatsApp Business



Horário: 18h



Inscrições no site