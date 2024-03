Teatro Firjan SESI Caxias abre programação cultural - Divulgação

Publicado 05/03/2024 17:21

Duque de Caxias - O Teatro Firjan SESI Caxias retorna com as atrações culturais no mês de março, com produções para os públicos adulto e infantojuvenil. No dia 8/3, a plateia tem programação a partir das 10h, com o espetáculo A Moderninha e ainda, Eu Sempre Soube, que terá exibição às 20h, na mesma sexta-feira. No sábado, dia 9/3, às 20h, será a vez do musical Por Elas e no domingo, as crianças e jovens poderão prestigiar a montagem O Brincado Romance de Flora e Valentin, que será apresentado às 16h.



A atriz Rosane Gofmam, protagoniza os espetáculos da sexta, 8/3. Em A Moderninha, a atriz vive dona Marlúcia, uma idosa totalmente moderna que busca ajuda para se adequar ao desejo dos filhos, de que ela se torne uma vovó mais comum. E em Eu Sempre Soube, Rosane aborda os desafios da maternidade, com a montagem que fala sobre mães capazes de qualquer tipo de sacrifício por amor aos filhos. A produção é baseada no livro de mesmo nome, que está sendo lançado pela jornalista Majô Gonçalo.

No sábado, dia 9/3, o espetáculo Por Elas estará em cartaz, às 20h. O musical autoral conta a história de cinco mulheres, de diferentes lugares do Brasil. A produção reverencia a trajetórias de figuras que marcaram a trajetória das personagens: avós, mães, tias e tantas que vieram antes e abriram o caminho com o intuito de impulsionar os sonhos de cada uma delas. Com um repertório de mais de 20 músicas, a peça homenageia também as vozes de mulheres como Elza, Gal, Elis, Rita Lee, entre outras, que marcaram gerações e transformaram o papel da mulher na sociedade. Com elenco formado por Eline Porto, Estrela Blanco, Jana Figarella, Marya Bravo e Suzana Santana, o espetáculo preza pela diversidade do povo e aborda temas que passeiam pela memória afetiva de quem assiste, com humor e emoção para o público.



A programação do fim de semana fecha no domingo, 10/3, às 16h com O Brincado Romance de Flora e Valentin. O espetáculo, que estará em cartaz também no dia 24/3, é uma aventura infantojuvenil lúdica musical, que emerge em histórias e lendas em torno do Rio São Francisco, através das andanças aventureiras de dois jovens. A montagem preserva a forte influência da oralidade presente nas culturas africanas, cujas histórias e tradições são perpetuadas pelos GRIOTS, os sábios e respeitados contadores de história, que abordam o romance de Flora e Valentin.



Serviço





A Moderninha



Data: 8/3



Horário: 10h



Classificação: 16 anos



Ingresso: R$ 40 inteira e R$ 20 meia entrada











Eu Sempre Soube



Data: 8/3



Horário: 20h



Classificação: 16 anos



Ingresso: R$ 40 inteira e R$ 20 meia entrada







Por Elas



Data: 9/3 (sábado)



Horário: 20h



Classificação: 12 anos



Ingresso: R$ 40 inteira e R$ 20 meia entrada







O Brincado Romance de Flora e Valentin



Data: 10/03, às 16h (domingo)



24/03, às 16h (domingo)



Classificação: Livre



