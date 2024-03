Caxias Shopping arrecada material escolar para alunos da rede pública - Divulgação

Publicado 21/03/2024 20:47

Duque de Caxias - Para comemorar a época mais doce do ano com toda a família, o Caxias Shopping promove pela primeira vez a Feira de Páscoa. Quem passar pelo empreendimento localizado na Baixada Fluminense entre os dias 22 e 31 de março, irá encontrar uma variedade enorme de produtos para presentear nessa data tão especial.



A feira está localizada próximo à Milk Moo, funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo, das 13h às 21h e conta com 10 expositores comercializando opções como ovos de Páscoa, chocolates, bombons, doces, além de produtos artesanais e personalizados.



Para deixar a data ainda mais especial, o Caxias Shopping convida as crianças de 04 a 12 anos para participarem da Caça aos Chocolates no dia 30 (sábado), a partir das 15h. Os participantes deverão pegar a primeira pista no Espaço Cliente e seguir em busca dos deliciosos chocolates escondidos pelo mall. As vagas são limitadas.



Confira o regulamento completo em: caxiasshopping.com.br.

Loja colaborativa

A Loja Colaborativa, no Caxias Shopping, funciona até o dia 31 de março. A loja, inaugurada no início de março em comemoração ao mês da mulher, tem como prioridade o apoio ao empreendedorismo feminino. Por isso, o shopping selecionou algumas microempreendedoras da região para expor seus trabalhos na loja, permitindo mais visibilidade para as marcas femininas.



O evento gratuito reúne cerca de 10 expositoras que estão apresentando seus serviços e produtos diversos. A loja proporciona uma excelente oportunidade para adquirir peças exclusivas e artesanais e funciona das 10h às 20h.