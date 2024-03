Pedal no Paraíso em Duque de Caxias - Divulgação

Pedal no Paraíso em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/03/2024 20:32

Duque de Caxias - O Governador do Estado, Cláudio Castro, sancionou o projeto de lei 817/2023, do deputado Rosenverg Reis (MDB), e incluiu no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Pedal no Paraíso, no município de Duque de Caxias, a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de maio.

Rosenverg Reis (MDB) Divulgação



A Lei Nº 10.297, de 13 de março de 2024, que torna oficial o Dia do Pedal no Paraiso, reconhece o trabalho realizado na Fazenda Paraíso, um dos maiores centros de recuperação de dependentes químicos do país, localizado na zona rural do bairro de Xerém. Desde 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias realiza o maior evento ciclístico do Estado, o Pedal no Paraíso, que acontece sempre no dia 1º de maio, reunindo ciclistas que percorrem 12km até a entrada da Fazenda. Em 2023, o evento reuniu 6 mil ciclistas.

As inscrições para a edição 2024 já estão abertas, são gratuitas e devem ser feitas no site www.pedalnoparaiso.duquedecaxias.rj.gov.br.