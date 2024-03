Show Deusa Dulov é atração no Teatro Firjan SESI Caxias - Divulgação

Publicado 18/03/2024 21:14

Duque de Caxias - A música toma conta do palco do Teatro Firjan SESI Caxias no próximo sábado, 23/3, às 20h. A cantora Larissa Luz apresenta Deusa Dulov, um conto cantado, debochado, afro futurista que traz a autoestima da mulher preta. Com duração de 80 minutos, a apresentação conta ainda com a participação de Danilo Panda, nas teclas; Jad Ventura, na Guitarra; percussão de Dedê Fatumma; e ballet com Tainara Cerqueira e Thaise Reis. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do teatro a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).

O espetáculo musical leva ao público mensagem que busca ressignificar padrões que foram enraizados na formação social. Um relato simples, cotidiano, de vivências, experiências e da constatação de que, para construir boas histórias é preciso desfazer alguns nós do passado.

No show, além das músicas do EP, Larissa faz homenagem a Elza Soares e Olodum numa versão bem contemporânea com timbres eletrônicos, e até cita clássicos como 'Morango do Nordeste', reinventada. Entre músicas, recita poemas e conta com as dançarinas para agregar corporeidade ao baile.

Deusa Dulov é um show divertido para o público experimentar sorrisos, se emocionar e sair acreditando que o amor pelo outro e por si, é base revolucionária em tempos de ódio.

Serviço

Data: 23/3

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia entrada)