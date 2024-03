Feira agroecológica no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 15/03/2024 18:34 | Atualizado 15/03/2024 18:44

Duque de Caxias - Para quem está em busca de uma alimentação saudável, composta por produtos in natura e cultivados regionalmente, uma boa oportunidade é a Feira Caxias Shopping, que vai acontecer, das 12h às 18h, no Caxias Shopping, nesse fim de semana, 16 e 17 de março. O evento, que tradicionalmente reúne agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos e agroecológicos na região rural de Duque de Caxias, busca movimentar a economia criativa e estimular a geração de renda para os produtores locais.

A feira, que vai acontecer regularmente no 2º e nos 3º finais de semana do mês, oferece ao público a oportunidade de adquirir diretamente dos produtores grande diversidade de alimentos selecionados como frutas, verduras, legumes, plantas não convencionais (PANCs), chás, temperos, ovos, além de deliciosos produtos artesanais, como bolos, pães, compotas e geléias.

A visitação é gratuita e o evento vai acontecer na praça localizada em frente à CVC.

SERVIÇO - Feira Caxias Shopping

Data: 16 e 17/03 (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 18h

Local: Praça localizada em frente à CVC

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias