Cerimônia marca início de treinamento da Defesa Civil de Caxias - Divulgação

Cerimônia marca início de treinamento da Defesa Civil de CaxiasDivulgação

Publicado 14/03/2024 19:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, realizou a cerimônia de abertura do ano letivo de 2024 da Superintendência Municipal de Defesa Civil.



Na abertura, o secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, destacou a importância do trabalho realizado pelos agentes da Defesa Civil, que já começaram o ano de 2024 trabalhando firme e com participação efetiva no socorro e acompanhamento às vítimas das chuvas que atingiram o município no mês de janeiro. A superintendente Luciana Gomes, em nome do executivo municipal, agradeceu e destacou o trabalho realizado pelos agentes da Defesa Civil Municipal durante todo o ano, considerado-o exemplar na preparação e prevenção de desastres e emergências.



O evento contou ainda com a presença do Major do Corpo de Bombeiro Militar, Giovanne Mouta, que ministrou a palestra “Interação das ações da Regional de Defesa Civil (Redec) na Baixada Fluminense”, abrindo as atividades de aprendizado e treinamento dos agentes em 2024. Durante a cerimônia também foram apresentados os kits de equipamentos que serão entregues aos agentes da Defesa Civil Municipal.

O evento ocorreu no auditório da sede da PMDC, reunindo os agentes da Defesa Civil e contando com a presença do Secretário de Obras, Valber Januário; do superintendente da Defesa Civil, André Xavier; da superintendente de Ações Institucionais, Luciana Gomes (representando o prefeito Wilson Reis); além de agentes do governo do Estado e de instituições parceiras.