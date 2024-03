Caxias Shopping arrecada material escolar para alunos da rede pública - Divulgação

Publicado 12/03/2024 19:58

Semana do Consumidor, o Caxias Shopping, empreendimentos da ALLOS, vai oferecer descontos e benefícios aos seus clientes entre os dias 12 a 17 de março. A ação vai reunir ofertas de artigos diversos como eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário e decoração.



Situado na Baixada Fluminense, o shopping preparou uma vitrine online destacando alguns produtos com preços especiais que podem ser acessados através do Duque de Caxias - Em sintonia com a, o Caxias Shopping, empreendimentos da ALLOS, vai oferecer descontos e benefícios aos seus clientes entre os dias 12 a 17 de março. A ação vai reunir ofertas de artigos diversos como eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário e decoração.Situado na Baixada Fluminense, o shopping preparou uma vitrine online destacando alguns produtos com preços especiais que podem ser acessados através do link , além de ativações nas redes sociais. O empreendimento também montou uma vitrine próxima à portaria principal com uma seleção de produtos com descontos para os clientes que optarem em fazer suas compras de forma presencial.

Comunicações com QRCODE, espalhadas pelos corredores, irão levar os consumidores para as ofertas no site, facilitando ainda mais as compras. As lojas participantes da campanha estarão sinalizadas com adesivos de vitrine. Algumas das ofertas são: a Panela de Pressão Elétrica Mondial 5L na Casa & Vídeo, de R$529,90 por R$399,90; o Scarpin Aberto da Constance, de R$199.99 por R$169,99; a Leg Control da Lupo, de R$179,90 por R$99,90 e a Raquete Mata Mosquito no Amigão, de R$24,00 por 19,99.



“Na ALLOS, a Semana do Consumidor é sempre uma oportunidade para reforçarmos nosso relacionamento com o público e oferecermos benefícios diferenciados, transformando os shoppings em verdadeiros destinos de oportunidades. Quem passar pelos corredores dos nossos shoppings poderá aproveitar uma semana inteira de ofertas”, ressalta Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS.



Serviço:



Semana do Consumidor - Caxias Shopping



Data: 12 a 17/03



Caxias Shopping



Endereço: Rod. Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias



Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324



Facebook e Instagram: @caxiasshopping



caxiasshopping.com.br