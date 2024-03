Hospital de Saracuruna em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/03/2024 12:54

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura neste sábado (09/03) a nova UTI Neonatal do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). O evento contará com a presença do prefeito Wilson Reis, do Governador Claudio Castro, entre outras autoridades municipais e estaduais.

Com a reforma total da UTI Neonatal, o espaço foi ampliado e ganhou equipamentos de última geração, passando de 15 para 23 leitos. Do total de novos leitos, 15 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 8 de Unidade Intensiva (UI), proporcionando abordagem mais adequada para atenção ao recém-nascido prematuro ou de baixo peso.

Desde 19 de janeiro de 2022, quando o Hospital Adão Pereira Nunes foi municipalizado, a unidade vem passando por uma reforma geral, possibilitada por recursos liberados pelo Governo do Estado.