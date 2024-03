Dia da Mulher em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/03/2024 17:31

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (08/03), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Programa Mulher Segura, promove uma série de palestras na sede do CISPBAF (Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense). As atividades terão início às 9h.



Entre os palestrantes confirmados, o secretário municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias, Roberto Gabriel, a deputada estadual Martha Rocha, representantes da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e da Guarda Municipal, a subsecretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Ribeiro, a drª Rejane Prevot, representando a Unigranrio, pela Procuradoria Geral do Município (PGM), a drª Keila Kremer, a drª Fernanda Fernandes, delegada titular da DEAM Caxias, e a drª Gisele Ferreira, da OAB Mulher.





Serviço:

Dia Internacional da Mulher

Data: 08/03/2024 (6ª feira)

Horário: 9h

Local: Sede do CISPBAF – Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1.189, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias