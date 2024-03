Escola Livre de Artes da Baixada recebe inscrições até 13 de março - Divulgação

Publicado 06/03/2024 17:03

Duque de Caxias - A Escola Livre de Artes, a ELAdaBF chega, aos poucos, na Baixada e vai conquistando um lugar cativo no coração dos baixadenses. A iniciativa acontece na cidade de Duque de Caxias, no espaço do primeiro coworking criativo da Baixada, o Gomeia Galpão Criativo, que no ano de 2023 passou a receber suas primeiras aulas presenciais. Ao todo são cinco eixos artísticos: Música, Teatro, Dança, Audiovisual e Hip Hop. A formação contempla arte e cidadania através, também, de oficinas de linguagens artísticas e reconhecimento do território.

A ELAdaBF continua a todo o vapor e a partir do dia 09 de março (sáb) começa o terceiro módulo das aulas com inscrições abertas até o dia 13/03. Ao total, a Escola já conta com 125 alunos divididos entre os eixos artísticos. Neste novo módulo os alunos vão produzir uma mostra de artes e uma publicação sobre o processo cultural na Baixada. Os encontros acontecem no centro de Caxias, no Gomeia Galpão Criativo.



Há ainda 15 vagas disponíveis e, para quem se interessar, basta enviar um e-mail para: gomeiagalpao@gmail.com. O processo de formação envolve, ao todo, três módulos: Arte e Cultura na Baixada Fluminense, Oficinas Artísticas (um dos principais objetivos deste ciclo é que sejam produzidas intervenções artísticas a partir desses encontros) e Produção Cultural - um mergulho prático nesse universo desenvolvendo um material sobre a Baixada.

"Tivemos uma experiência incrível de muita participação nos dois primeiros módulos e o clima para essa nova etapa está lá em cima também, grande expectativa. A gente sempre soube que a Baixada Fluminense é uma região poderosa no campo das Artes e tem ficado cada vez mais evidente que existe uma demanda muito grande por formação na região. A ELAda BF tem esse foco", enfatiza Clara de Deus, produtora cultural e coordenadora da Escola Livre de Artes da Baixada Fluminense.



A ELAdaBF é uma realização do Gomeia Galpão Criativo e do Ministério da Cultura a partir do Termo de Fomento Nº 936360/2022.