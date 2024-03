Colégio da PM em Caxias realiza cerimônia da entrega de boinas - Divulgação

Publicado 06/03/2024 16:56

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (06/03), o lll Colégio da Polícia Militar, campus Duque de Caxias, realizou a tradicional solenidade de entrega de boinas aos 33 novos alunos aprovados no concurso para o 6º ano do Ensino Fundamental, no pátio do da instituição. Ao todo, foram mais de 900 alunos inscritos e hoje é celebrada a conquista dos que chegaram à etapa final.

A cerimônia marca o período de adaptação das aulas e simboliza a integração completa dos estudantes, com os alunos vestidos pela primeira vez com o fardamento padrão do III CPM/ERJ. Os pais ou responsáveis são convidados a colocar as boinas em seus filhos, representando, assim, os valores que norteiam a instituição militar, fundamentados no respeito ao próximo e à disciplina.



A tenente coronel Nádia Luana Cardoso, diretora do III CPM, falou da importância da entrega das boinas.

”Hoje é um dia muito importante para o terceiro CPM, pois 33 alunos receberam as boinas e esse é o símbolo do aluno, símbolo da nossa escola. Hoje, esses alunos comemoram conosco e com suas famílias esse grande momento. Eu agradeço a todos os envolvidos por nos ajudar a proporcionar esses momentos”, finalizou a Comandante.

