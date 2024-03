Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya - Divulgação / SES

Publicado 07/03/2024 17:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, recomenda aos pacientes com sintomas leves de dengue no município que busquem o primeiro atendimento nas 50 Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas nos quatro distritos.

A administração municipal informa que a oferta do atendimento nas USFs e UBSs, de segunda a sexta-feira, tem como objetivo desafogar a grande demanda desses pacientes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), que passam a dar prioridade ao atendimento dos casos mais graves da doença.



Confira a lista completa das USFs e UBSs e endereços das unidades nos quatro distritos:



1º DISTRITO



- USF Vila Leopoldina I, II e III

Rua Castro Alves, s/n. - Copacabana

- UBS Alayde Cunha

Rua Suruí, s/n. – Copacabana

- UBS Dr. José de Freitas

Praça José de Jesus, s/nº - Parque Felicidade

- USF Jardim Gramacho I, II, III e V

Av. Pistóia, s/n. – Jardim Gramacho

- USF Jardim Gramacho IV

Rua Jundiaí, s/n. – Jardim Gramacho

- USF Trevo das Missões I, II e III

Rua Quatro, s/n. – Trevo das Missões

- USF Beira Mar I e II

Rua Francisco Alves, s/n. – Parque Beira Mar

- USF Dois Irmãos

Rua da Assembleia, s/nº - Dois Irmãos/ Parque Beira Mar

- USF Parque Felicidade I e II

Rua Albino Imparato, nº 675 – Parque Felicidade

- USF Gramacho I, II e III

Rua Entre Rios, s/n. - Gramacho

- USF Jardim Leal I e II (Carlos Alberto Zagari Koeler)

Rua João Olinto Machado, s/n. – Jardim Leal

- USF Olavo Bilac I e II (Otacílio da Silva)

Rua Aquidaban, s/n. – Olavo Bilac

- UBS Fátima de Oliveira Thomaz

Av. Pedro Lessa, Quadra 24/Lote 16 - Olavo Bilac

- UBS e USF Sarapuí

Av. Pelotas, s/n. – Sarapuí

- USF Centenário (Maria Dalva Pereira Gomes I e II)

Rua João Ribeiro, s/n. - Centenário

- USF Mangueirinha

Rua da Mina, s/n. – Mangueirinha

- UBS Aparecida Tavares / USD Vila São Luiz

Av. Brasil, s/n. (esquina com Rua 14 de Julho) – Vila São Luiz

- UBS Edna Siqueira Sales

Rua Paracatu, s/nº - Jardim Gramacho



2º DISTRITO



- USF Nelson Chaves de Araújo

Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n. – Pilar

- USF Vila Urussaí

Av. Presidente Roosevelt, s/n. – Vila Urussaí

- USF Parque Chuno

Av. Marques de Baependi, s/n. - Jardim Primavera

- UBS Calundu I, II, III e IV

Estrada do Calundu, s/nº - Nossa Senhora do Carmo

- UBS Abdul Nasser Haikal

Av. Marques de Baependi s/n. - Jardim Primavera

- UBS Nair Borges Fernandes

Rua Solimões, s/n. (esquina com Rodovia Washington Luíz) - Figueira

- USF Parque Comercial

Rua João Raimundo, Lt 72, Qd 02 – São Bento

- UBS Cangulo

Rua Padre Bartolomeu Fagundes, s/n. – Cangulo/Saracuruna

- USF Parque Esperança I, II e III

Rua Maria Andrade, nº 01 – Jardim Vila Nova/Parque Esperança

- USF Cidade dos Meninos (Posto Bravo)

Av. Darcy Vargas, s/n. (antiga Estrada da Caioaba) – Cidade dos Meninos

- USF Pilar I e II

Praça Wilma de Jesus, s/n. - Pilar

- USF Pilar III, IV e V

Rua da Fortuna, nº 09 - Pilar

- USF São Bento I e II

Av. União, Lt 01, Qd 10 – São Bento

- USF Codora/Vila Maria Helena I e II

Rua Mario Feijó, s/n. – Vila Maria Helena

- UBS Dr. Antônio Granja

Rua General Moreira Sampaio, s/nº - Parque Fluminense



3º DISTRITO



- USF Barro Branco

Av. Pedro Álvares Cabral (Associação de Moradores) – Jardim Barro Branco

- USF Cristóvão Colombo

Rua Zumbi dos Palmares, s/n. – Cristóvão Colombo

- USF Imbariê

Rua Venceslau Brás, nº 15 - Imbariê

- USF Jardim Anhangá I, II, III e IV

Rua Pacoty, nº 20 – Jardim Anhangá

- USF Nova Campinas I, II, III e IV

Rua Seis, s/n. (esquina com as Ruas A e G) – Nova Campinas

- USF Parada Angélica I, II e III

Rua Evaristo de Moraes, nº 187 – Parada Angélica

- USF Parque Eldorado I, II e III

Rua Vanísia, nº 01 – Parque Eldorado

- USF Parque Paulista I e II

Rua Trinta e Um de Março, nº 88 - UPH Equitativa

- USF Santa Lúcia I e II

Av. Automóvel Clube (CIEP Municipalizado 330) – Santa Lúcia

- USF Taquara I e II

Estrada Cachoeira das Dores, s/n. – Taquara

- USF Parada Morabi I e II

Av. Anhangá, s/n. – Parada Morabi

4º DISTRITO



- USF Jardim Olimpo

Rua Maurícia, s/n - Jardim Olimpo

- USF Santo Antônio da Serra

Rua Panthio, nº 09 – Santo Antônio da Serra

- USF Vila Canaã

Rua Bonsucesso, s/n. – Vila Canaã

- USF Santa Rosa

Rodovia Washington Luiz, Km 97 – Santa Rosa

- UBS Rural

Estrada do Tabuleiro, s/nº - Xerém

- UBS Barão do Amapá

Rua Andréia, s/nº - Barão do Amapá.

Vacinação contra a dengue

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo determinação do Ministério da Saúde, ampliou, nesta quinta-feira (07/03), a faixa etária do público-alvo da campanha de vacinação contra a Dengue no município, que passa a ser de 10 a 14 anos.



A vacinação acontece nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPH) e no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC). É obrigatório estar acompanhado de responsável e apresentar Cartão de Vacinação, CPF e Cartão do SUS.

Confira abaixo a programação de vacinação contra a dengue nas unidades de saúde do município.



*Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h:

• CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

• UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos



* Sábado, das 8h às 16h:

• CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias



* Sábado, das 8h às 12h:

• UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos.