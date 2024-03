Sala do Empreendedor em Caxias ganha selo Sebrae de referência - Divulgação

Publicado 07/03/2024 17:43

Duque de Caxias - Ao atender todos os critérios de avaliação, a Secretaria Municipal de Fazenda de Duque de Caxias, mais especificamente a Sala do Empreendedor, recebeu o selo Sebrae Referência em Atendimento, na última quarta-feira (06), durante cerimônia de premiação do Estado do Rio de Janeiro, na EXPOMAG.

O título reconhece municípios que se destacam na promoção de ambientes favoráveis aos empreendedores e que proporcionam serviços eficientes e acessíveis.



A Sala do Empreendedor fica localizada na sede da Secretaria Municipal da Fazenda, na Praça Roberto Silveira, nº 31, no bairro Jardim 25 de Agosto. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Entre os serviços oferecidos, estão o atendimento online, com orientações no processo de abertura de empresas, instruções gerais sobre MEI, parcelamento de dívidas, pedidos de alvará, declaração anual, regularização e baixa.