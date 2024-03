Caxias realiza oficina para construção de programa de educação ambiental - Divulgação

Caxias realiza oficina para construção de programa de educação ambientalDivulgação

Publicado 07/03/2024 17:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou a primeira oficina participativa destinada à elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA). O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (07/03), na Universidade Unigranrio - Afya (1° Distrito). Serão realizadas outras 03 (três) oficinas, num total de 04 (quatro), abrangendo todos os distritos do município.

O PROMEA (Programa Municipal de Educação Ambiental do Município de Duque de Caxias) tem como finalidade instaurar uma política para regulamentar a Educação Ambiental no município.

A reunião teve participação aberta ao público, onde foram compartilhadas ideias sobre ações para criação de uma política efetiva de Educação Ambiental, além de duas dinâmicas para incentivar a participação da população no processo de construção do PROMEA. A expectativa é que em cada reunião sejam identificadas, de maneira colaborativa, as demandas e as soluções para os desafios ambientais que impactam diretamente na qualidade de vida dos moradores locais.