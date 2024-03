CER IV comemora cinco anos com mais de 1 milhão de atendimentos em Caxias - Divulgação

CER IV comemora cinco anos com mais de 1 milhão de atendimentos em CaxiasDivulgação

Publicado 09/03/2024 13:01

Duque de Caxias - O CER IV - Centro Especializado em Reabilitação completou cinco anos de funcionamento contabilizando a expressiva marca de 1.461.214 atendimentos realizados até o mês de fevereiro deste ano. Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em fevereiro de 2019, a unidade se tornou uma referência para pacientes de todo o estado, oferecendo serviços gratuitos de reabilitação aos pacientes com deficiência Intelectual, Física, Auditiva e Visual, com profissionais altamente capacitados.



Os cinco anos da unidade foram comemorados nessa quarta-feira (06/03), com a presença de autoridades municipais e estaduais, colaboradores e pacientes. A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, falou sobre a importância do trabalho realizado no CER IV não só para os pacientes de Duque de Caxias, mas também de municípios vizinhos.

CER IV comemora cinco anos com mais de 1 milhão de atendimentos em Caxias Divulgação



“Estamos muito felizes em comemorar cinco anos de um projeto de sucesso e que presta serviço de ponta na área de reabilitação e no tratamento de pacientes com deficiências. O projeto da Prefeitura é ampliar os espaços e serviços para oferecer mais especialidades, proporcionando melhorias para os nossos pacientes”, destacou a Secretária de Saúde.



Tatiane Batista, moradora de Nilópolis, era uma das mais ansiosas pelo primeiro dia de acompanhamento do seu filho, Gabriel Martins, na unidade. “Estamos muito felizes em comemorar cinco anos de um projeto de sucesso e que presta serviço de ponta na área de reabilitação e no tratamento de pacientes com deficiências. O projeto da Prefeitura é ampliar os espaços e serviços para oferecer mais especialidades, proporcionando melhorias para os nossos pacientes”, destacou a Secretária de Saúde.Tatiane Batista, moradora de Nilópolis, era uma das mais ansiosas pelo primeiro dia de acompanhamento do seu filho, Gabriel Martins, na unidade.

“Conheci algumas mães que têm filhos aqui no CER IV e elas falaram muito bem dos serviços oferecidos. Como no meu município não tem uma unidade assim, busquei ajuda em Caxias. Hoje é o primeiro dia do Gabriel aqui, para dar início ao acompanhamento e concluir um diagnóstico, para que ele receba o tratamento adequado. Estamos com pensamento positivo de que vai dar tudo certo”, disse a mamãe Tatiane.

CER IV comemora cinco anos com mais de 1 milhão de atendimentos em Caxias Divulgação



O CER IV é uma unidade municipal de saúde especializada, que oferece tratamentos gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Audiometria, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortopedia, Nutrição, Assistência Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Ortóptica, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria e Clínica Geral. Além de manter o único polo de ostomizados do município, a unidade realiza também exames laboratoriais, eletroencefalograma, testes neuropsicológicos e exame BERA (que avalia todo o sistema auditivo).



“Mais um ano de gratidão em poder testemunhar as transformações que o CER IV tem proporcionado aos seus milhares de pacientes. Foram mais de um milhão e 460 mil atendimentos realizados nesses cinco anos, graças também à dedicação de todos os nossos funcionários e equipes de saúde”, disse a Subsecretária de Reabilitação e Diretora do CER IV, Daniele Oliveira.



Transporte de Pacientes O CER IV é uma unidade municipal de, que oferece tratamentos gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Audiometria, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortopedia, Nutrição, Assistência Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Ortóptica, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria e Clínica Geral. Além de manter o único polo de ostomizados do município, a unidade realiza também exames laboratoriais, eletroencefalograma, testes neuropsicológicos e exame BERA (que avalia todo o sistema auditivo).“Mais um ano de gratidão em poder testemunhar as transformações que o CER IV tem proporcionado aos seus milhares de pacientes. Foram mais de um milhão e 460 mil atendimentos realizados nesses cinco anos, graças também à dedicação de todos os nossos funcionários e equipes de saúde”, disse a Subsecretária de Reabilitação e Diretora do CER IV, Daniele Oliveira.

Atualmente o CER IV conta com cinco vans, sendo três delas adaptadas, com acessibilidade para o transporte de pacientes atendidos na unidade. Os veículos adaptados contam com mecanismo de acesso para pessoas com baixa mobilidade e cadeirantes.



O CER IV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. A unidade fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.